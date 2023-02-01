Almanya İstanbul'u güvenlik nedeniyle 1 günlük kapattı

Almanya İstanbul Başkonsolosluğu’nun Instagram hesabından yapılan paylaşımda güvenlik nedeniyle bugün (1 Şubat 2023) kapalı kalacağı duyuruldu.İSTANBUL (İGFA) - Bugün için planlanan vize ve pasaport randevuları iptal edildi.

İstanbul Beyoğlu’nda bulunan Hollanda Başkonsolosluğu da olası protesto gösterileri ve batılı hedeflere yönelik artan tehdit nedeniyle geçici süreyle ziyarete kapatıldı.

Bu arada İngiltere Dışişleri Bakanlığı da seyahat uyarısını tekrar güncelledi.