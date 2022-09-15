Almanya'dan Mehmet Savran'a 'dost' ziyareti

Nevşehir Belediyesi’nin Almanya’daki kardeş şehri olan Pforzheim’dan gelen Alman-Türk Dostluk Derneği Başkanı Udo Kaupisch, Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran’ı ziyaret etti.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Alman-Türk Dostluk Derneği Başkanı Udo Kaupisch ve eşi Gabriele Kaupisch’i başkanlık makamında konuk ederek bir süre görüştü.

Almanca Turizm Rehberi Metin Gökşen’in de bulunduğu ziyarette, Dernek Başkanı Udo Kaupisch Nevşehir’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Nevşehir Belediyesi ile Pforzheim arasındaki kardeş şehir ilişkilerini güçlendirerek sürdürmek istediklerini belirten Kaupisch, bu Nevşehir’de bir de Alman-Türk Dostluk Derneği kurulmasını arzu ettiklerini söyledi.

4 Kasım 2022 tarihinde Pforzheim’da yapılacak kardeş şehirler tanıtım günlerinde Nevşehir ve Kapadokya bölgesinin tanıtılacağını ifade eden Kaupisch, Savran’ı Pforzheim’a davet etti.

Ziyaretinden dolayı Kaupisch’e teşekkür eden Belediye Başkanı Savran ise Pforzheim ile Nevşehir arasındaki kardeş şehir ilişkilerinin bundan sonraki süreçte de güçlenerek devam edeceğine inandığını söyledi.

Alman-Türk Dostluk Derneği Başkanı Udo Kaupisch Nevşehir Belediyesi ziyaretinin ardından tarihi Kayaşehir’i gezdi.