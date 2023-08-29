Alkol alamayınca kolonya içen kişi zehirlendi

Edirne'nin Keşan ilçesinde, bir kişi alkol alamayınca kolonya içerek zehirlendi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Alınan bilgiye göre C.A. isimli kişi, alkol bulamadığı için kolonya içti.

Kolonya içen C.A., fenalaşarak Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, tedavisi hastanede süren müşteki C.A., ifadesinde alkol bulamadığı için kolonya içtiğini söyledi.

C.A., "Alkol içmek istedim ama bulamadım. Bunun üzerine kolonya içtim. Çok pişmanım" dedi.