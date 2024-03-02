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Alinur Aktaş projelerini açıkladı

GÜNDEM 02.03.2024, 17:29
Alinur Aktaş projelerini açıkladı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın, yeni dönem projelerini tanıttığı "Büyük Lansman" programı Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Osmangazi Salonu'nda gerçekleşti.Esmanur GÜLBAHAR / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Büyük lansman programına; MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Ak Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Ak Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala, Ak Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Ak Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Ak Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Recep Altepe, 65.Hükümet Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa Ak Parti İlçe Belediye Başkanları ve Başkan Adayları katılım sağladı.

Raylı sistem ağının genişletileceğini dile getiren Başkan Aktaş, “Geçtiğimiz dönemde 9 kilometrelik Kent meydanı/Terminal hattı, 4.6 kilometrelik Emek/Şehir hastanesi hattı yapıldı. Tamamlanacak diğer bir hat Üniversite/Görükle/Kurtuluş hattıdır. Elektrikli, hibrit yeni araçlar ve yeni vagonlarla Türkiye’nin en genç filosuna sahibiz.

Kentimiz Kestel’den başlıyor Mudanya ve İzmir yoluna ayrılıyor. Şimdi iki yeni koridor oluşturuluyor. Kuzey koridoru; Gürsu/11 Eylül bulvarı, İstanbul Caddesi/Yunuseli/Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı/Geçit yolları çalışmalarına başlandı. Güney Koridoruna ise Kestel/Otosansit bağlantı yolu.

Otosansit/Orhaneli yolu bağlantısı ardından 9 kilometre uzunluğunda 3 şeritli Çalı, Görükle, Şehir Hastanesi yolu açıyoruz. Yeni koridorlara Filament ve Çekirge tüneli oluşturulacak. Kuzey otoyolu da ulaşımı rahatlatacak bir çözüm olacak. Görükleye yeni bir kavşak yapımına başlıyoruz. Orhaneli yoluna Beşevler ve Odunluk kavşağı geliyor. Botanik Park Kavşağı ile trafik rahatlayacak. Kentin çeşitli bölgelerine 50 bin araçlık

‘Dirençli Şehir Bursa’ başlığı altında yapacağı projelerini açıklayan Başkan Aktaş, önümüzdeki dönemin en önemli başlığının kentsel dönüşüm olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Bursa’da yer alan 530 bin konutta çalışmalarımızı başlattık. İstanbul caddesinden Karapınar’a, Akpınar’dan Arabayatağına kadar kentimizin dört bir yanında dönüşüm projelerimizi başlattık. Akademik odalarla birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Daha yeşil bir Bursa inşa etmek için 100 bin konutlu kentsel dönüşüm projemizi hayata geçiriyoruz. 16 bin yeni sosyal konut inşa edeceğiz. Bu proje ile evi olmayan yeni evlenen çiftleri, emeklileri ve işçileri ev sahibi yapıyoruz. Hanlar bölgesi Bursamıza çok yakıştı. Dirençli kent Bursa’nın en önemli projelerinden biri Hanlar bölgesidir.

Tarihi, gün yüzüne çıkarmaya devam edeceğiz. Hisar bölgesi hak ettiği değere kavuşacak. Kayhan Meydan ve Otopark çalışması olacak. Yapısal çalışmaların yanı sıra ‘akıllı şehircilik’ alanında önemli adımlar attık. BUSKİ ile altyapımız güvendedir. Dirençli kent yolculuğunda, BUSKİ’nin görevi önemlidir. Çınarcık içme suyu projesi ile 2060 yılına kadar su problemi olmayacak. Mevcut arıtma tesisleri güçleniyor. Yeni arıtma tesisleri geliyor”
 

YEŞİL VE YAŞANILABİLİR BİR ŞEHİR BURSA

3 buçuk milyon metrekare yeni nitelikli yeşil alan yaptıklarını belirten Başkan Aktaş, Yeşil Mavi koridorlar ile yine nitelikli alanlar kazandırmaya devam edeceklerini söyleyerek hayata geçireceği projeleri paylaştı ve “Demirtaş Yeşil Enerji Tema Parkı, Ürünlü Tarım İnovasyon Tema Parkı, Hamitler Botanik Parkı, Batı Entegre Katı Atık Bertaraf Tesisi, Sürdürülebilir İklim Çözümleri hayata geçirilecek.” dedi.

SANAYİSİYLE TARIMIYLA TURİZMİYLE HER ALANDA ÜRETEN ŞEHİR

‘Üreten Şehir’ başlığı altında projelerinden bahseden Başkan Aktaş, “Çiftçilerimize tam destek olacağız. Tarım dostu projeler üretiyoruz. Üreticileri korumak ve desteklemek en büyük vazifelerimizden bir tanesidir. Tarım ve hayvancılığın her sektörüne güçlü bir şekilde destek vermeye devam edeceğiz. Kadın ve genç girişimcilere projelerine hibe desteği vereceğiz. BİKO ile iş garantili staj imkanı sunacak ve buna maddi destek sağlayacağız. Kadın kooperatiflerimize çok iyi destekler veriyoruz. Kadın üreticilerin ürünlerine alım garantisi veriyoruz. Bursa’nın turizm potansiyeli artacak. 3 yeni yat limanı yapılacak. Sahillere estetik dokunuşlar yapılacak.” şeklinde konuştu.

YAŞATAN ŞEHİR BURSA

‘Sosyal ve sağlık hizmetleriyle ailesiyle yaşayan bir şehir Bursa’ diyerek sözlerine başlayan Başkan Aktaş, “Evlenmek isteyen çiftlerimize destek sağlıyoruz. 16 bin öğrenciye burs desteği vereceğiz. Sporcu gençlerimize burs imkanı sağlıyoruz. Şehir dışında okuyan öğrencilere yılda 2 kez seyahat bileti desteği verilecek. YKS kurs merkezleri oldukça ilgi gördü, önümüzdeki dönemde ise YKS kurs sayısı 15’e çıkacak. Gençlik merkezleri sayısı artacak. Bursa’yı ana kucağı sıcaklığı ile sarmaya devam ediyoruz. Ana kucağı projesi yaygınlaşıyor. 32 ana kucağımız var önümüzdeki dönemde bu sayı 100’e çıkacak. Aile odaklı eğlence merkezileri oluşturuyoruz. 17 ilçemize aile yaşam destek merkezi kazandırıyoruz. İlköğretim öğrencilerimize aylık 600 Tl kantin desteği sağlanacak. Emeklilere yönelik bir çok projemiz var. Emeklilere ulaşımda, su faturalarında ve sosyal tesislerde %25 indirim sağlıyoruz. Emeklilere tur rehberi eşliğinde gezi turu düzenleyeceğiz. Hasta yakınlarına konuk evi projemizi Şehir hastanesi bölgesinde hayata geçiriyoruz. Şehrimizi engelli dostu haline getiriyoruz. Sokak hayvanları rehabilitasyon merkezimizi hayata geçiriyoruz.” dedi.

YAŞAYAN ŞEHİR BURSA

Yaşayan şehir için canla başla daha fazlasını yapacaklarını söyleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Gençlerimize 5 bin TL değerinde Kültür Sanat kartı verilecek. Nilüfer’e ve Yıldırım’a dev kongre merkezi yapılacak. Çekirge Teras projesi Bursa’ya hayat verecek. Çok daha renkli festivaller gerçekleşecek. Kendilerini geliştirmek isteyen gençlere ‘genç ofis’ oluşturuyoruz. Atatürk Spor Salonu inşaasına başladık. Büyükşehir Belediyesi olarak kentimizin 4 bir yanını spor ile buluşturmaya devam ediyoruz. Şehrimize MotoSpor kompleksi kazandırıyoruz. Mudanya su sporları merkezi yapılacak. Ata sporları kamp merkezi yapılacak.” şeklinde konuştu.

"BURSA’NIN YEŞİLİNE BEYAZINA SAHİP ÇIKACAĞIZ "

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, projelerini sunmasının ardından, “Ben Türkiye Cumhuriyetinin evladıyım. Bu aziz vatana ve millete hizmet etmekten onur duyan bir kardeşinizim. Bizim vatan, bayrak, millet ve cumhuriyet sevgimizi kimse sorgulayamaz. Bu işle dertleneceksin, gece uykundan şehrinin bir derdiyle uyanıp bir sorun daha çözme niyetinde olacaksınız. Bu şehrin yeşiline beyazına sahip çıkacaksın. Biz sahip çıkacağız, biz! Bizim aşkımızda sevgimizde Bursa, işimiz gücümüz Bursa. 1 Nisandan itibaren canla ve başla çalışmaya devam edeceğiz.” diyerek sözlerini noktaladı.

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