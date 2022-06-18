Alinur Aktaş açıkladı: Temmuz ayında T2 başlıyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursalıların merakla beklediği T2 tramvay hattının temmuz ortasında hizmete başlayacağını söyledi.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, CNN Türk'te Hakan Çelik'in sunduğu Hafta Sonu programına konuk oldu.

Aktaş burada Çelik'in sorularını yanıtlarken, Bursa'da yapılan yatırımlardan ve hayata geçirilecek projelerden bahsetti.

Aktaş, devam eden toplu taşıma ağını iyileştirecek projeler hakkında da bilgi verdi.

Test sürüşleri devam eden toplam 9 bin 445 metre uzunluğa ve 11 istasyona sahip olacak T2 hattının temmuz ayında hizmete gireceğini söyleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı, "Yeni hatlar devreye alınıyor özellikle raylı sistemler taşımacılığıyla alakalı yeni çalışmalar yapılıyor. T2'de deneme sürüşleri başladı. Temmuz ortası itibarıyla ful time gidişler başlayacak. Bir taraftan da otobüslerle alakalı revizyon yaptığımızda...

Optimizasyon yaptık. 6 dakikada bir iki durak arasındaki geçiş süresiydi. Bunu 2,5 dakikaya indirdik. Bu metro hatlarının kapasitesini artırdık demektir. Biz artık günde 1 milyon kişiyi rahat rahat taşıyabilen bir yerel yönetim haline dönüştük." diye konuştu.

Son aşamaya gelen T2 hakkında detaylı bilgi veren Aktaş, şu ifadeleri kullandı:

"T2, benden önceki başkan zamanında başlayan bir çalışma. 2017 Kasım'da ihale çok ağır-aksak.. Müteahhidi çektim karşıma. Şehir de bir yandan T2'ye ihtiyaç olup olmadığını tartışıyor.

Gerek yok diyenler vardı. O bölgede yeni adliye tesisimiz yapıldı, bilim teknoloji merkezimiz, Bursa Tekstil Ticaret Merkezi'miz, şantiyelerimiz, müftülük, emniyet, fuar alanımız...

Bütün hepsi şehrin kuzey bölgesinde. Aslında raylı sistemin luzumiyeti kaçınılmaz bir gerçek ama bir an önce devreye alınmak zorunda. Müteahhidi çektim 2018 Ağustos ayı itibarıyla bitireceğini söyledi ödeme planını ortaya koyduğumuzda.

Nihayetinde süreç başladı ve birkaç ay içinde yapamayacağı belli oldu. Yerel seçimlere giderken süre de dolduğu için ihaleyi feshettim. Ve tekrar ihale ettik. 350 milyon ilave yatırımla geçen ay test sürüşlerine başladık.

Buradan da ilan ediyorum. Bursalı hemşehrilerimiz biliyor ama T1'e entegre olarak bu 9,5 km'lik hat 11 istasyonu ile Temmuz ayı ortası itibarıyla hizmete başlayacak."