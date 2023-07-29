Alim Işık vatandaşla Muharrem orucunu açtı

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahya Hacı Bektaş-i Veli Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği ile Muharrem ayı iftarında bir araya geldi.KÜTAHYA (İGFA) - Muharrem ayının başlamasıyla birlikte Muharrem Orucu tutan Kütahyalılar, Kütahya Belediyesi’nin Bengisu Sosyal Tesisleri’nde verdiği iftar yemeğinde buluştu. Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Belediye Başkan Yardımcıları Abdullah Damcı ve Ertuğrul Cevahir, Kütahya Hacı Bektaş-i Veli Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Niyazi Toğan ve davete katılan Kütahyalılar, yapılan duaların ardından oruçlarını açtı.

Düzenlenen iftar yemeği vesilesiyle hemşehrilerinin Muharrem ayını tebrik eden Başkan şık, bu mübarek ayın şehre, ülkemize bereket ve güzellikler getirmesi temennisinde bulundu.