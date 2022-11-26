Alim Işık'tan esnaf ziyareti

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Ulu Cami esnafını ziyaret ederek taleplerini dinledi.KÜTAHYA (İGFA) - Bulduğu her fırsatta hemşehrileriyle ve esnafla birebir görüşmeyi tercih eden Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, talepleri ve istekleri yerinde dinliyor. Bu kapsamda, Ulu Cami esnafını ziyaret eden Başkan Işık, Kütahya’nın büyük bir değişim ve dönüşüm gerçekleştirdiğini söyledi.

İnsan odaklı hizmet ortaya koyduklarını söyleyen Işık, Kütahya Belediyesi'nin çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Başkanımız Işık, ziyaretten memnun olan esnafa bol kazanç ve hayırlı işler temennisinde bulundu.