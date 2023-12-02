Alim Işık Sanat Konağı'nda sertifika dağıttı

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahya Bilim, Sanat, Kültür ve Tanıtım Federasyonu’nun Fatih Mahallesi’ndeki Sanat Konağı’nda düzenlenen sertifika törenine katıldı.KÜTAHYA (İGFA) - Tören öncesi resim, çini, seramik, gravür, heykel ve birçok farklı alanda çalışmalarını sürdüren sanatçılarla sohbet eden Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, yapılan faaliyetleri çok önemsediklerini ifade etti. Sanatçıların şehrin tanıtımına en büyük katkıyı yaptığına inandığını söyleyen Başkan Işık, Kütahya Belediyesi olarak sanatı, sanatçıyı ve her türlü kültürel etkinliği desteklediklerini ve desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

Yapılan sohbetin ardından Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahya Bilim, Sanat, Kültür ve Tanıtım Federasyonu Başkanı Kerim Vural ile birlikte Antalya’da Kütahya Belediyemizin destekleriyle gerçekleştirilen "Şehr-i Kütahya" Kültür ve Sanat Sergisinde emeği geçenlere teşekkür belgelerini takdim etti.