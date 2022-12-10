Alim Işık gençlere Zafer Meydanı'nı anlattı

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, şehri gezen Gediz Meslek Yüksekokulu öğrencilerine Zafer Meydanı’nı ve Vazo’yu anlattı.KÜTAHYA (İGFA) - Şehri gezmek üzere Kütahya’ya gelen Gediz Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Zafer Meydanı’nda Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ın sürpriziyle karşılaştı.

Zafer Meydanı ve Vazo hakkında gençlere bilgiler veren Başkan Işık, şehrimizdeki sosyal alanların hem hemşehrilerimiz hem de gençlerimiz için artmaya devam edeceğini söyledi.

Öğrencilerle Kütahya yazısının önünde hatıra fotoğrafı çektiren Işık, gençlere öğrenim hayatlarında başarılar diledi.