Alim Işık Cemevi temel atmasına katıldı

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen Hacı Bektaş-ı Veli Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Cemevi’nin temel atma törenine katıldı.KÜTAHYA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde gerçekleşen “Cemevleri Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni” kapsamında Kütahya’da Hacı Bektaş-ı Veli Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Cemevi’nin temel atma töreni gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’dan canlı yayınla bağlandığı törene Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık da katıldı. Temel atma töreni öncesinde açıklamalarda bulunan Başkan Işık, “Hayırlı bir Cuma gününde çok hayırlı olduğuna inandığımız bir eseri şehrimize kazandırmak için birlikteyiz. Bir de Mevlid Kandiline denk gelmesine hayrına bereket katacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın bugün ilimizle birlikte birçok ilde toplu temel atma ve açılış programı kapsamında Kütahya Hacı Bektaş-ı Veli Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneğimizin öncülüğünde başlatılan Cemevi temelimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Sayın başkanımız belediyemize buranın tahsisiyle ilgili talep ilettiğinde arka taraftaki alanın tamamını Bayraktepe Projesi kapsamında projelendirmiş ve işlemlerini başlatmıştık. Dernek başkanımızın böyle bir ihtiyacın karşılanması için burada yaklaşık 3 bin metrekarelik bir alanın kendilerine tahsisi konusunda talebini yeniden değerlendirince meclis üyelerimizle birlikte ve belediyemizin tüm çalışanları canla başla en kısa zamanda işlerini tamamladılar. Bugün bu hayırlı hizmetin oluşmasına da vesile oldular. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki hem Cemevi inşaatı tamamlandığında hem de Bayraktepe Projemiz 2023 yılında şehrimize kazandırıldığında şehrimizin ender Cemevlerinden birisi haline gelecek. Vesile olanlara ayrı ayrı teşekkür ederken temelin hayırlara vesile olmasını, şehrimize, güzel hemşehrilerimize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum” dedi.

Temel atma törenine; Kütahya Valisi Ali Çelik, AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, MHP Kütahya İl Başkanı Selçuk Alıç, MHP Kütahya Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy, Alevi dedeleri ve kanaat önderleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.