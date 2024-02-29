ALİKEV Genç Sanatçı Fonu'nda tema bu yıl 'merak'

Genç Sanatçı Fonu, beşinci dönem teması “merak” olarak belirlendi. Son başvuru tarihi 24 Mart olan fona, 18 yaşından gün almış ve 30 yaşını geçmeyen kişiler resim, sinema, kısa film, belgesel, fotoğraf, heykel, video, grafik, geleneksel sanatlar ve yeni medya alanında eserleriyle katılabiliyor.İSTANBUL (İGFA) - Ali İsmail Korkmaz Vakfı (ALİKEV) tarafından özellikle sosyal ve ekonomik sermayeden yoksun, sivil toplum ve kültür sanat kurumlarında yeterince temsil edilmeyen genç sanatçıları desteklemek amacıyla kurulan Genç Sanatçı Fonu (GSF) bu yıl “merak” temasıyla düzenleniyor.

Fon kapsamında, genç sanatçıların projelendirdikleri sanatsal çalışmalarını hayata geçirirken ihtiyaç duydukları finansal desteği karşılamak ve onları bilgi, beceri, yaklaşım düzeyinde desteklemek üzere atölye desteği sağlanacak. Sanatçılar, resim, sinema, kısa film, belgesel, fotoğraf, heykel, video, grafik, geleneksel sanatlar (ahşap, cam, ebru, çini ve benzeri), yeni medya alanında eserlerini projelendirerek başvuru yapabilecek. Son başvuru tarihi 24 Mart olan fona, tüm illerden 18 yaşından gün almış ve 30 yaşını geçmeyen kişiler katılabiliyor. Türkiye'de ikamet ediyor olmak şartıyla tüm illerden başvuru yapılabilirken, Hatay ve Eskişehir illerinden yapılacak başvurulara yüzde 10 kontenjanla öncelik tanınacak.

“MERAK DUYGUSU KEŞFE, YOLA, YOLCULUĞA ÇIKARIR”

Genç Sanatçı Fonu Yürütücüsü Şeyma Keskin, bu yılki temayla ilgili şunları söyledi, “Merak temasıyla çoklu krizler çağında ve telaşımızın aklımızı başımızdan aldığı bu günlerde bilinmeyene duyduğumuz ilginin peşine düşmek istiyoruz. Biliyoruz ki merakımız öğrenmek, anlamak, yepyeni ilişkilenme ve diyalog kanalları kurmaya vesile olma potansiyeli taşıyor. Merakımız sorularımıza yanıt vermeye yetmeyebilir, aradığımızı bulamayabiliriz ama merak duygusu keşfe, yola, yolculuğa çıkarır. Yeni ve alternatif yolları ancak böyle bulabiliriz. Kendini ve dünyayı keşfetmek üzere merak duygusunun peşinden gidenlerin üretimlerini heyecanla bekliyoruz.”