Alikahya Kapalı Pazar Alanı konforla buluşturuldu

İzmit Belediyesi, pazarcı esnafının talebi üzerine Alikahya Kapalı Pazar alanını şeffaf brandalar ile kapatarak korunaklı hale getirdiKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, pazarcı esnafının ve vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü kontrolünde yürütülen çalışmalarda Alikahya kapalı pazar alanının tüm cephelerine şeffaf branda modülleri yapılarak, alan daha konforlu hale getirildi.

ÖNEMLİ BİR İHTİYAÇ KARŞILANDI

Hem esnaf hem de alışveriş yapan vatandaşlarım yağmur ve rüzgardan olumsuz etkilenmemesi adına önemli bir ihtiyaç karşılandı. Pazarcı esnafı ve bölge sakinleri yapılan çalışmadan duydukları memnuniyeti dile getirerek İzmit Belediyesine teşekkür etti.