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Aliağa Engelliler Derneği'ne destek

GÜNDEM 06.05.2023, 08:15
Aliağa Engelliler Derneği'ne destek

İzmir'in Aliağa Belediye Meclisi Mayıs Ayı Toplantısı’nın ikinci birleşimi Belediye Başkanı Serkan Acar yönetiminde gerçekleştirildi.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Aliağa Belediyesi'nin Meclis Salonu’nda yapılan toplantıda; İlk birleşimde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2022 Mali Yılı Kesin Hesabı meclis üyelerinin görüşüne sunuldu. Kesin hesap kararı, gelir kesin hesabı ve finansmanın ekonomik sınıflandırması tablosu oy birliği ile gider kesin hesabı ise oy çokluğu ile kabul edildi.  

BELEDİYE MECLİSİNDEN ALİAĞA ENGELLİLER DERNEĞİNE DESTEK

Aliağa Belediyesi ile Aliağa Engelliler Derneği arasındaki ortak hizmet projesi kapsamında, dernek faaliyetleri içerisindeki kurslar ve kurs eğitmenlerinin istihdamına katkı sağlamak için verilen 30 bin TL’lik nakdi yardımın, istihdam giderlerinde meydana gelen artış göz önünde bulundurularak, 2023 yılı mayıs ayından itibaren aylık 50 bin TL olarak belirlenmesi ve bu hususta dernek ile ek protokol yapılmasını içeren maddenin komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliğiyle karar verildi.  

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