Ali Yıldırım Sezer'den öğretmenlere çiçekli kutlama

Kocaeli Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert ve programlarda bir araya geldiği öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü çiçek takdim ederek kutladı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürü Cafer Tayyar Mert’i makamında ziyaret etti. Ziyarette Başkan Sezer, Mert ve tüm öğretmenlerin gününü tebrik etti.

ÖĞRETMENLER GÜNÜNÜ ÇİÇEKLE KUTLADI

Başkan Sezer daha sonra; İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gölcük Anadolu Kalkınma Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından başarıyla hazırlanan programa katıldı. Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin’in de katıldığı programda Başkan Sezer, salondaki öğretmenlere çiçek takdim ederek Öğretmenler Günü’nü kutladı.

GENÇ ÖĞRETMENLERE BAŞARILAR DİLEDİ

Programda emekli olan öğretmenlere bundan sonraki hayatlarında sağlık ve mutluluklar dileyen Başkan Sezer, yemin ederek kutsal göreve başlayan genç öğretmenlere de meslek hayatlarında başarılar diledi. Başkan Sezer ayrıca; Öğretmenler Günü kapsamında ilçede düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğretmen ve öğrencileri de tebrik etti.

BAŞKAN SEZER ŞEHİT ÖĞRETMENLERİ UNUTMADI

Programda söz alan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Kıymetli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyor, başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, şehit olan ve ebediyete irtihal eden tüm öğretmenlerimizi de rahmetle yâd ediyorum” dedi.