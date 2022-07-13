Ali Kınık Nevşehir'de konser verecek

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenecek olan Demokrasi Zaferi Konseri’nde İlahi Sanatçısı Abdurrahman Önül ve ünlü sanatçı Ali Kınık sahne alacak.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA) -

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Nevşehir Belediyesinin hazırladığı etkinliklerle anılacak. Etkinlik 15 Temmuz 2022 Cuma günü akşam saat 21.00’da TÜİK Meydanı’nda gerçekleştirilecek.

İlahi sanatçısı Abdurrahman Önül’ün Türk Tasavvuf Musikisi Konseri ile başlayacak programda hain darbe girişimini anlatan sinevizyon gösterileri de dev ekrandan yayımlanacak.

Programda ayrıca ünlü sanatçı Ali Kınık’ta sahne alacak ve sevilen eserlerini o gece Nevşehirliler için seslendirecek.