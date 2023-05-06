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Ali Engin esnafın sesine kulak verdi

GÜNDEM 06.05.2023, 14:30
Ali Engin esnafın sesine kulak verdi

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Narlıdere’yi sokak sokak gezerek yurttaşlarla ve esnafla buluşmaya devam ediyor. Narlıdere’nin en işlek bölgesi Mithatpaşa Caddesi ve Küçük Esnaf Sitesi’nde yurttaşla buluşan Başkan Engin, yurttaşların talep ve önerilerini tek tek not ediyor. İZMİR (İGFA) - İzmir'İn Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, sokağın nabzını tutmaya ve vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Engin, saha ziyaretleri kapsamında ilçenin en işlek bölgelerinden Mithatpaşa Caddesi ve Narlıdere Küçük Esnaf Sitesi’ni ziyaret etti, yurttaşların ve esnafın sesine kulak verdi. İlçe halkının talep ve önerilerini dinleyen Başkan Engin, Narlıdereli hemşehrileri ile bol bol sohbet etmeyi de ihmal etmedi. Başkan Engin, Narlıdereli vatandaşlara çok yakında Narlıdere Metrosu’nda test sürüşünün başlayacağının müjdesini de verdi.

METRO MÜJDESİ VERDİ

Cadde cadde, sokak sokak gezerek Narlıdereli esnaf ve vatandaşlarla buluştuklarını belirten Başkan Engin, “Narlıdere’mizi karış karış gezmeye esnafımızın ve yurttaşlarımızın sesine kulak vermeye devam ediyoruz. Esnafımızın sorunlarını biliyor, çok yakında ülkemizin bahara kavuşacağına inanıyoruz. Mithatpaşa Caddemizde yaptığımız ziyaretlerde Narlıdere Metrosu’nun deneme sürüşünün çok yakında başlayacağının müjdesini de verdik. Narlıdere’miz metro ile birlikte temiz, çevreci ve hızlı ulaşıma kavuşacak” diye konuştu.

MESLEKİ EĞİTİME VURGU YAPTI

Mithatpaşa Caddesi’nin ardından Narlıdere Küçük Esnaf Sitesi’nin sakinlerini ziyaret eden Başkan Engin, burada da esnafın sorunlarını dinledi, talep ve önerileri tek tek not aldı. Başkan Engin, “Küçük Esnaf Sitemizde yaptığımız ziyaretlerde mesleki eğitimin öneminin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük. Mesleki eğitimle hem ülkemize katma değer sağlayabiliriz hem de işsizlik sorununu çözeriz. Bu yüzden Narlıdere’mizde Büyükşehir Belediyemizin destekleriyle Meslek Fabrikası Narlıdere Şubesi’ni hayata geçirdik. Mesleki eğitimde ne kadar güçlenirsek ülkemizi de o kadar kalkındırırız” diye konuştu.

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