Ali Dağı'nda yamaç paraşütü heyecanı

Kayseri'nin Talas Belediyesi tarafından Hava Sporları Federasyonu ile birlikte düzenlenen Türkiye Yamaç Paraşütü Uzun Mesafe Ligi Ali Dağı ayağında heyecan başladı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri'nin Talas ilçesinin güneyinde ve şehir merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan yaklaşık 2 bin rakımlı Ali Dağı’nda 14 Ağustos’a kadar sürecek yarışmaya 23’ü İranlı toplam 70 sporcu katıldı.

İlk günün antrenman uçuşlarıyla başladığı yarışmayla ilgili teknik bilgiler veren koordinatör Semih Sayır, bugün Akmescit bölgesine yaklaşık 60 km’lik gol hedefi verildiğini söyledi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ise, sözlerine yamaç paraşütüne gönül veren sporlara hoş geldiniz diyerek başladı. Ali Dağı’nın hava sporlarında öne çıkan bir merkez olduğuna dikkat çekerek, “Biz de belediye olarak sizlerin ihtiyaçlarını gidererek Ali Dağı’nda uluslararası düzeyde yamaç paraşütü yarışmaları yapılmasını sağlıyoruz. Hatta pandemi döneminde bile ara vermeden bu yarışmayı gerçekleştirdik. Yerel yönetim olarak Ali Dağı’nı nasıl daha güzel hala getiririz diye çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Pandemi dönemindeki büyük projelerimizi ertelemiştik ama şimdi yeniden başlattık. Bunlardan biri Ali Dağı’nın bir rehabilitasyon merkezi haline gelmesiyle birlikte yamaç paraşütü, yelken kanat, model uçak gibi kurs merkezleri yapacağız. Aynı zamanda burada 1.300 m uzunluğunda füniküler sistem projelendirdik. Önümüzdeki günlerde ihalesini yapacağız ve inşallah seneye bayağı bir şekillendiğini göreceğiz. Dünyanın her yerinde buraya sporcular geliyor. Hoş geldiniz diyor kazasız ve başarılı bir yarışma diliyor, gönlünüzden öpüyorum.” dedi.

Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez de yamaç paraşütünün artık rağbet gören bir spor haline geldiğini belirterek, “Gerçekten çok güzel bir spor. Bu sporun bu aşamaya gelmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İlçemizde bu güzel alanın oluşmasında emek sarf eden başta belediye başkanımız ve çalışanlarına teşekkür ediyorum. Güzel bir şampiyona diliyorum.” diye konuştu.

Yarışmaya Samsun’dan katılan Erdem Pişkin, her konuda yardımcı oldukları için Talas Belediyesine teşekkür ederek, keyifli bir yarışma diledi.

TALAS BELEDİYESİNE TEŞEKKÜR

Gazi Üniversitesi Havacılık Kulübünden Murat Can Özgür de, Kayseri’deki yarışmaya ilk kez geldiğini belirterek, “Milli sporcuların çoğu üniversite kulüplerinden çıkıyor. Talas Belediyesi de üniversiteden gelen öğrencilere indirim yaptı. Konaklama ve diğer ihtiyaçlarımı karşılıyor. Teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“MUSTAFA BAŞKAN ARTIK BİR SOLUK GETİRDİ”

Ali Dağı’nda yamaç paraşütü eğitimi alan Göktürk Havacılık Kulübü’nden Uğur Özer de organizasyondan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “13. kez mesafe yarışı yapılıyor burada. Kaliteyi de artırarak götürmek büyük bir başarı. Mustafa Başkan da artı bir soluk getirdi. Spora ve sporcuya desteğini net bir şekilde belirtti. Her zaman yanımızda. Teşekkürler.” şeklinde konuştu.