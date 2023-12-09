Ali Babacan'ın anne acısı

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'nın annesi Güneri Babacan hayatını kaybetti.DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 6 Kasım'da babası Hilmi Babacan'ı toprağa verdi. Babacan'nın acısı henüz dinmemişken bir acı haber daha geldi.

Babacan, babasının kaybetmesinden 26 gün sonra da bugün annesi Güneri Babacan'ı kaybetti.

DEVA Partisi hesabından yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Ali Babacan'ın kıymetli annesi Güneri Babacan'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başta Genel Başkanımız olmak üzere, tüm Babacan ailesine başsağlığı diliyoruz." denildi.