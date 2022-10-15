Ali Babacan'dan 'Bartın' mesajı

DEVA Partisi bugün (15 Ekim) Erzurum’da düzenleyeceği mitingi Bartın’ın Amasra ilçesindeki maden faciası nedeniyle iptal etti.ERZURUM (İGFA) - Partisinin Erzurum İl Başkanlığı’nı ziyaret eden DEVA Partisi Genel Başkan Ali Babacan, burada bekleyen kalabalığa seslendi, hayatını kaybeden madencilerin ardından dua okudu.

Ali Babacan şöyle konuştu:“Büyük bir acının ortasındayız. Acının ateşiyle de hep beraber yanıyoruz. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Dün akşam ateş Amasra’ya düştü. Şu ana kadar açıklanan 40 madenci kardeşimizi kaybettik. Sayının artmamasını ümit ediyoruz. Hepsine Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun inşallah. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.”

Hayatını kaybeden madencilerden isimleri açıklananları tek tek anan Babacan, “Sayılardan bahsedince anlamını yitiriyor. Hepsi can. Hepsinin eşi, çocuğu, yakınları var. Hepsi kardeşimiz. Hepsi vatandaşımız. Hepsi insan” dedi.

“Allah beterinden saklasın. Allah bu millete bir daha böyle büyük acılar göstermesin. Bugün tedbirleri, niye olduğunu, nasıl olduğunu konuşmanın günü değil. Bugün acıyı paylaşma günü. Kalbimiz Amasra’da. Kalbimiz hayatını kaybedenlerle ve onların yakınlarıyla. Tüm millet olarak başımız sağ olsun.”

Amasra’da acı büyükken Erzurum’da miting yapmanın doğru olmayacağına karar verdiklerini söyleyen Babacan sözlerini şöyle sürdürdü: “Şu an arama kurtarma çalışmaları çok yoğun. Sahadaki duruma bakacağız. Kısmet olursa yarın heyetimizle beraber Amasra’ya intikal edeceğim. Zonguldak ve Bartın il başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, Batı Karadeniz’deki tüm teşkilatımız Amasra’da olay yerinde.”