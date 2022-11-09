Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kuruldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde kurulan Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'nın görev ve yetkilerinin belirlendiği Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.ANKARA (İGFA) - Alevi- Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'na 53 kişilik bir kadro ayrıldı.

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'nın başkanı ve 11 kişiden oluşacak Danışma Kurulu, Cumhurbaşkanı tarafından seçilecek.

Başkanlığın görev ve yetkileri arasında şunlar öne çıktı.

Cemevlerinin ve ihtiyaçlarının belirlenmesine yönelik çalışmalar yapmak, Cemevlerindeki hizmetlerin etkin ve verimli yürütülmesini koordine etmek, Cemevlerinin başkanlıkça belirlenen hizmetlerinin gördürülmesi için yerel yönetimlere veya yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarına ödenek aktarımına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, Alevi- Bektaşilikle ilgili akademik faaliyetleri desteklemek amacıyla üniversiteler ve ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak, eğitim ve kültür faaliyetlerini yürütmek ve desteklemek, Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

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