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ALES/2 Pazar günü yapılacak

GÜNDEM 19.08.2022, 11:24
ALES/2 Pazar günü yapılacak

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/2), 21 Ağustos Pazar günü yapılacak.ANKARA (İGFA) - ÖSYM, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın 21 Ağustos Pazar günü yapılacağını duyurdu.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

Bu arada sınav günü nüfus cüzdanını kaybedenlere geçici kimlik belgesi vermek için açık tutulacak nüfus müdürlükleri de ÖSYM'nin internet sitesinden duyuruldu.

Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı kaydedildi.

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