ALES 2022/3 sonuçları açıklandı

Yüksek lisans ve akademik kadroya başvuruda bulunacak adayların tercih ettiği Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı 2022/3 sonuçları açıklandıANKARA (İGFA) - ÖSYM'den yapılan yazılı açıklamaya göre adayların sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceği duyuruldu.