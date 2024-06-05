Son Dakika

Alemdar’dan şehrin geleceği için ‘ortak akıl’ vurgusu

Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Adapazarı ve Serdivan’da belediye ve parti teşkilatlarını ziyaret ederek ortak akıl ve birliktelik vurgusunda bulundu Alemdar, “Projelerimizi tek tek, birliktelik ruhuyla hayata geçireceğiz ve daha güzel bir Sakarya’yı inşallah birlikte inşa edeceğiz” dedi

GÜNDEM 05.06.2024, 17:15
Alemdar’dan şehrin geleceği için ‘ortak akıl’ vurgusu

Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Adapazarı ve Serdivan’da belediye ve parti teşkilatlarını ziyaret ederek ortak akıl ve birliktelik vurgusunda bulundu. Alemdar, “Projelerimizi tek tek, birliktelik ruhuyla hayata geçireceğiz ve daha güzel bir Sakarya’yı inşallah birlikte inşa edeceğiz” dedi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar Adapazarı ile Serdivan’da bir dizi ziyaretlerde bulundu.

ADAPAZARI İÇİN ‘ORTAK AKIL’

İlk olarak Adapazarı Belediyesi’ni ziyaret ederek Başkan Mutlu Işıksu ve belediye bürokratlarıyla buluşan Alemdar, “ortak akıl” ile “birliktelik” vurgusu yaptı.

UYUMLU ÇALIŞMA VURGUSU

Başkan Alemdar, şehrin kalbine uyumlu bir çalışmayla güzel hizmetleri birlikte kazandırabileceklerini ifade ederek, mevcut projeler ile geleceğe yönelik planlar hakkında görüştü.

BİRLİKTE DAHA GÜÇLÜ SAKARYA

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ziyarete ilişkin, “Yusuf Başkanımıza nezaketi ve güzel düşünceleri için kalbi teşekkürlerimi sunuyorum. Birlikte daha güçlü Sakarya için gayretle çalışarak şehrimizin daha güzel yarınları için el ele, gönül gönüle, milletimizle birlikte hiç durmadan, yorulmadan hep sahada olmaya devam inşaallah” ifadelerini kullandı.

Ziyarette Büyükşehir Belediye Başkanvekili Burak Erken, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Cafer Güler de hazır bulundu. Alemdar, ziyaretlerine AK Parti ve MHP’nin Adapazarı Teşkilatları ile devam etti.

“ÇOK YÖNLÜ OLARAK ÇALIŞIYORUZ”

AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Samet Çağlayan, MHP Adapazarı İlçe Başkanı Recep Usta ve ilçe yöneticileriyle buluşan Alemdar, “Önemli bir seçimi geride bıraktık. Yeni dönemde şehrimizle ilgili çalışmalarımızı süratle başlattık. Vatandaşlarımızın talep ve önerilerini önemsiyoruz. Ulaşım ve altyapı başta olmak üzere çok yönlü bir çalışma yürütüyoruz. Hep birlikte Sakarya için çalışacağız. Projelerimizi tek tek, birliktelik ruhuyla hayata geçireceğiz ve daha güzel bir Sakarya’yı inşallah birlikte inşa edeceğiz” dedi.

 

 

 

“Bize bıraktığı bayrağı ileriye taşıyacağız”

Başkan Alemdar daha sonra Serdivan Belediyesi’ni ziyaret ederek Başkan Osman Çelik’le görüştü ve 15 yıl boyunca görev yaptığı Serdivan Belediyesi’ndeki çalışma arkadaşlarıyla bir araya geldi.

Başkan Alemdar, Serdivan’da 15 yıl boyunca büyük bir uyum ve samimiyetle çalıştıklarını ve bölge için çok kıymetli projelere birlikte imza attıklarını söyledi.  Başkan Osman Çelik ise, “Yusuf başkanımızın Serdivan’daki hizmetlerini hepimiz çok iyi biliyoruz. İnşallah bizler de bize bıraktığı bu bayrağı daha ileriye taşıyacağız” diye konuştu.

“İlk günkü gayretimiz, yine aynıdır”

Daha sonra AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Yusuf Haldızoğlu ile MHP Serdivan İlçe Başkanı Yaşar Kara’yı da ziyaret eden Alemdar, “İlçelerimizin kalkınması ve halkımıza en iyi hizmeti sunabilmek adına Cumhur İttifakı’mızın bileşenleri ve belediyelerimizle sürekli iletişim halinde olmak bizim için çok önemli. Sizler hemşehrilerimizle aramızda bir köprüsünüz. İstişareler, şehrimize hizmet yolunda çok kıymetlidir. İlk günkü gayretimiz hala aynıdır. Hepiniz bu dava için büyük gayret gösterdiniz. Bundan sonra da birlikte güzel işler yapacağız” ifadelerini kullandı.  

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 38 102
2. Fenerbahçe 38 99
3. Trabzonspor 38 67
4. Başakşehir 38 61
5. Kasımpasa 38 56
6. Beşiktaş 38 56
7. Sivasspor 38 54
8. Alanyaspor 38 52
9. Rizespor 38 50
10. Antalyaspor 38 49
11. Gaziantep FK 38 44
12. A.Demirspor 38 44
13. Samsunspor 38 43
14. Kayserispor 38 42
15. Hatayspor 38 41
16. Konyaspor 38 41
17. Ankaragücü 38 40
18. Karagümrük 38 40
19. Pendikspor 38 37
20. İstanbulspor 38 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 34 75
2. Göztepe 34 70
3. Sakaryaspor 34 60
4. Bodrumspor 34 57
5. Ahlatçı Çorum FK 34 56
6. Kocaelispor 34 55
7. Boluspor 34 53
8. Gençlerbirliği 34 51
9. Bandırmaspor 34 50
10. Erzurumspor 34 44
11. Ümraniye 34 43
12. Manisa FK 34 40
13. Keçiörengücü 34 40
14. Adanaspor 34 39
15. Şanlıurfaspor 34 38
16. Tuzlaspor 34 38
17. Altay 34 10
18. Giresunspor 34 7
Takımlar O P
1. M.City 38 91
2. Arsenal 38 89
3. Liverpool 38 82
4. Aston Villa 38 68
5. Tottenham 38 66
6. Chelsea 38 63
7. Newcastle 38 60
8. M. United 38 60
9. West Ham United 38 52
10. Crystal Palace 38 49
11. Brighton 38 48
12. Bournemouth 38 48
13. Fulham 38 47
14. Wolves 38 46
15. Everton 38 40
16. Brentford 38 39
17. Nottingham Forest 38 32
18. Luton Town 38 26
19. Burnley 38 24
20. Sheffield United 38 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 95
2. Barcelona 38 85
3. Girona 38 81
4. Atletico Madrid 38 76
5. Athletic Bilbao 38 68
6. Real Sociedad 38 60
7. Real Betis 38 57
8. Villarreal 38 53
9. Valencia 38 49
10. Deportivo Alaves 38 46
11. Osasuna 38 45
12. Getafe 38 43
13. Celta Vigo 38 41
14. Sevilla 38 41
15. Mallorca 38 40
16. Las Palmas 38 40
17. Rayo Vallecano 38 38
18. Cadiz 38 33
19. Almeria 38 21
20. Granada 38 21