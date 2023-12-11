Alçak algı operasyonu çöktü! İletişim'den yanıt geldi

İletişim Başkanlığı, TSK'nın şehit olan askerin naaşını ailesine bavul içerisinde teslim edildiği yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı.ANKARA (İGFA) - Terör örgütü PKK'nın sosyal medya hesaplarından paylaşılan bir fotoğrafla ilgili açıklama İletişim Başkanlığı'ndan geldi.

Başkanlık, “TSK, şehit olan askerin naaşını ailesine bavul içerisinde teslim etti.” iddiasının gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Bakanlık açıklamasında, "Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Can, 24 Temmuz 2023’te Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının taciz ateşi sonucu şehit olmuştur. Fotoğraftaki bavulun içerisinde, şehidimiz Mehmet Can’ın eşyaları bulunmaktadır. Terör örgütlerinin manipülasyonlarına itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verdi.