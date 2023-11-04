Alanya Özvadi grup yolu asfaltlandı
Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya’nın Demirtaş bölgesinde bulunan Özvadi Mahallesi grup yolu asfaltladı.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Alanya’nın kırsal mahallelerinde yol bakım onarım asfalt ve alt yapı çalışmalarına devam ediyor. Kırsal Hizmetler ekipleri,
Alanya’nın Demirtaş bölgesinde bulunan Özvadi Mahallesi’nin grup yolunda sathi asfalt çalışması gerçekleştirdi. Önce alt yapısı ve hazırlık çalışması yapılan yol asfaltlanarak vatandaşın hizmetine açıldı.
KESKİN VİRAJ KALDIRILDI
Demirtaş Vadisi’nde bulunan Yaylakonak Mahallesi’nde ise grup yolu üzerinde bulunan ve tehlike arz eden virajın kaldırılması için çalışma başlatıldı. Ekipler, virajın olduğu bölgeye yeni bir yol açarak yolu daha güvenli hale getirmek çalışma yapıyor. Yeni yolun açılması ile birlikte ulaşım daha güvenli hale getirilmiş olacak.
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