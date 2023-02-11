AKUT Vakfı'ndan 'insani' sevkiyat

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde meydana gelen depremin ilk gününden beri insani yardım malzemeleri gönderen AKUT VAKFI, çalışmalarına aralıksız devam ediyor.İĞSTANBUL (İGFA) - Afet ve acil durumlara yönelik risk azaltma çalışmaları kapsamında eğitim, seminer, tatbikat odaklı toplum bilinçlendirme çalışmaları yürüten AKUT VAKFI, 2021 yılında Akdeniz ve Ege’de meydana gelen orman yangınlarında bölgeye 12 tır teknik ekipman sevk ettikten sonra misyonuna insani yardımı da ekledi ve vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik malzemelerin bağışlanma-nakil süreçlerini de gerçekleştirmeye başladı. Bu kapsamda, 6 Ocak’ta Kahramanmaraş merkezli olarak gerçekleşen depremin hemen ardından, bölgeye destek çalışmalarına başlayan AKUT VAKFI, İstanbul Kartal’daki lojistik merkezini sevkiyat üssü olarak konumlandırdı.

Büyüklüklükleri Pazarcık’ta 7,7, Elbistan’da 7,6 olarak ölçülen ve 11 ilde büyük yıkıma yol açan depremlerde evlerini kaybeden vatandaşlarımızın yaşamlarını bir nebze olsun kolaylaştırmak üzere bölgeye temel ihtiyaç malzemeleri sevk eden AKUT VAKFI, vatandaşlardan ve firmalardan gelen bağışları da aynı lojistik üssünde kabul ederek malzemelerin sevkiyatlarını planladı; bölgelerdeki AFAD depolarına teslim edilmek üzere 7 adet tır, 6 adet 40’lık konteyner, 6 kamyon ile gönderimler gerçekleştirdi. Eş zamanlı olarak Muğla Bodrum’da da çalışmalarını sürdüren AKUT VAKFI, Bodrum ekibi gönüllüleri ile 2 tır malzemeyi bölgedeki vatandaşların ve özel kurumların desteği Bodrum’dan AFAD depolarına gönderdi.

