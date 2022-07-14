AKUT'tan yangın mesaisi

AKUT Arama Kurtarma Derneği, 13 Temmuz 2022 tarihinde başlayan ve halen devam eden Urla/Çesme ve Datça orman yangınlarına müdahale etmek üzere operasyona çıktı.İSTANBUL (İGFA) - Muğla'nın Datça Mesudiye Mahallesi'nde başlayan orman yangınına müdahale etmek için operasyona çıkan AKUT Marmaris ekibi ardından AKUT Fethiye ve AKUT Kuşadası ekipleri de Datça'da yangınıyla mücadele çalışmalarına destek vermek için bölgeye gitti.

AKUT Yarımada ekibi ise Urla'da sürdürülen yangınla mücadele çalışmalarına destek vermeye devam ederken, AKUT İzmir ekibimiz de alanda görev almak üzere operasyona dahil oldu. Yangınların sürdüğü bu iki bölgenin yakınında bulunan diğer AKUT ekipleri de olası destek çağrılarına vakit kaybetmeden cevap verebilmek için operasyon merkezlerinde hazır bekliyor.

Datça’daki yangının çok dağınık ilerlediği; söndürülen yerlerin, soğutma yapılamadığı için yeniden alevlendiği, yangının Mesudiye'ye ulaşmaması için büyük çaba sarf edildiği bildirildi. Ayrıca Palamutbükü/Knidos tarafını Datça’ya bağlayan yolun ulaşıma kapandığı gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Urla/Çeşme orman yangını, Ovacık bölgesinde yerleşim yerlerine ulaşmış ve bu bölgedeki siteler boşaltılmaya başlandı.