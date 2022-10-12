AKUT'tan uluslararası sınav

Türkiye'de Uluslararası Arama Kurtarma Köpekleri Organizasyonu-IRO üyesi AKUT tarafından yapılabilen 'IRO Arama Köpekleri Uluslararası Akreditasyon Sınavı', AKUT ev sahipliğinde, 19-20 Kasım 2022 tarihlerinde İzmir’de gerçekleşecek.İZMİR (İGFA) - Uluslararası geçerliliği olan sınavı geçen ekiplerin, dünyanın her yerinde yapılacak operasyonlarda görev alabileceği belirtildi. Ayrıca, yılda bir kez sadece IRO üyesi AKUT tarafından yapılabilen sınavın, yılda ikiye çıkartılması hedeflendiği ifade edildi.

Sınava, AKUT ve diğer tüm kurumlarda çalışan köpekli arama timlerinin yanı sıra; bireysel köpek idarecileri de köpekleriyle katılabilecek.

AKUT tarafından yapılan açıklamada, son başvuru tarihi 15 Ekim 2022 olan sınav kapsamındaki değerlendirmenin uluslararası IRO hakemleri tarafından yapılacağı ve sınavın, Area Search (Doğa Arama-Hava Koklama) ve Mantrailing (Koku ayırt eden iz takibi) kategorilerinde düzenleneceği belirtildi. Ayrıca IRO sınavına, AKUT ve diğer tüm kurumlarda çalışan köpekli arama timlerinin yanı sıra bireysel köpek idarecilerinin de köpekleriyle katılabilecekleri vurgulandı.