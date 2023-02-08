AKUT'tan 47. saatte mucizevi kurtarma

4 arama köpeğiyle desteklenen çalışmalarda 78 kişinin enkazdan sağ tahliye eden AKUT, çalışmalarda, 33 cansız bedenin de tahliyesini sağladı. AKUT Başkanı Zeynep Yosun Akverdi, "Adıyaman’da, Efe bebek ve annesini 47. saatte kurtarışımızı unutamam" dedi.İSTANBUL (İGFA) - AKUT Arama Kurtarma Derneği, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli gerçekleşen iki depremdeki ekip ve gönüllü sayısını arttırdı.

Dernekten yapılan açıklamada, 4 arama köpeğiyle desteklenen çalışmalarda 78 kişinin canlı olarak enkazdan tahliye edildiği belirtildi. Arama kurtarma çalışmalarında ayrıca, 33 cansız bedenin tahliye edildiği bildirildi. Böylece AKUT 111 kişiyi tahliye etmiş oldu.

AKUT Arama Kurtarma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Yosun Akverdi, kuruldukları ilk günkü gibi, hayat kurtarmaya ve başta deprem olmak üzere toplumsal afet bilinci ve farkındalığını artırmaya odaklandıklarını söyledi.

Depremin yaşandığı illerde tüm arama kurtarma ekipleri olarak insanüstü çaba sarf ettiklerini kaydeden Zeynep Tosun Akverdi, "Bu süre içinde çok zorlu ama etkileyici anlar yaşadık. Bunlardan birisi, AKUT olarak, Adıyaman’da 3 yaşındaki Efe ve annesini 47. saatte kurtarmamızdı. Bu kurtarma faaliyetini unutamam. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza tekrar Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyoruz" dedi.