AKUT 'Marmara depremi' anısına nöbette

AKUT Arama Kurtarma Derneği, 17 Ağustos Büyük Marmara Depremi’nin 23. Yılı’nda, depremde hayatını kaybedenleri anmak ve deprem konusunda bilinç yaratmaya devam etmek için bir dizi etkinlik düzenliyor.İSTANBUL (İGFA) -AKUT, Büyük Marmara Depremi’nin 23. Yılı’nı bir dizi etkinlikle anıyor.

Anma kapsamında, İstanbul-Değirmendere arası 115 kilometrelik kitlesel bir koşu, Değirmendere’de, 1999’da suya gömülen binaların bulunduğu bölgede bir dalış ve deprem saati olan 03.02’de, AKUT İzmit Operasyon Merkezi’nde bir tören gerçekleştirilecek.

Anma Etkinlikleri, AKUT gönüllüsü ve AKUT’a destek veren sporculardan oluşan 34 kişilik grubun hiç durmadan gerçekleştireceği ve 16 Ağustos 2022 Saat 10.00’da, İstanbul Ataşehir’deki AKUT İskender Iğdır Lojistik Merkezi’nde start verilecek kitlesel koşu ile başlayacak. Etkinlikler, 17 Ağustos 2022 tarihinde, tam 1999 depreminin saati olan 03.02’de Anma Töreni ile sona erecek. Anma kapsamında ayrıca, AKUT gönüllüsü Dalış Eğitmeni Volkan Tunç ve dalış eğitmeni üç arkadaşının katılımı ile 16 Ağustos 2022 14.00-16:00 saatleri arasında Değirmendere’de, 1999’da suya gömülen binaların bulunduğu yerde bir dalış etkinliği gerçekleştirilecek.