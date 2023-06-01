Aktiffelsefe’den Felsefe ve Sağlık Sempozyumu

Bu yıl 4.'sü yapılacak olan Felsefe ve Sağlık Sempozyumu 3 Haziran Cumartesi günü Manisa'da gerçekleşecek.BURSA (İGFA) - İki yılda bir Aktiffelsefe Kültür Derneği Sağlık Araştırma Grubu tarafından felsefe ve sağlık arasındaki bağları ortaya çıkartmak amacıyla düzenlenen sempozyum bu yıl Manisa Celal Bayar Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştiriliyor.

Sempozyumun bu yılki konuları, “tıp etiği, tıbbu’r ruhani geleneği, bütünsel tıp, Hipokratik gelenek, felsefeyle iyileşmek” olarak belirlendi.

Sempozyum konuşmacıları Prof. Dr. Çağatay Üstün (Ege Ü. Tıp Fak. Tıp Tarihi ve Etik ABD), Doç. Dr. Cemal H. Güvercin (Dokuz Eylül Ü. Tıp Fak. Tıp Tarihi ve Etik ABD), Prof. Dr. Enver Uysal (Bursa Uludağ Ü., İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri Böl.), Doç. Dr. Mehmet Ulukütük (Bursa Teknik Ü., İnsan ve Toplumbilimleri Fakültesi), Dr. Filiz Toprak (Bursa Uludağ Ü., İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri Böl.), Doç. Dr. Adalet Kutlu (Celal Bayar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi), Dr. Gamze Arpacı, Dr. Mahmut Şansal, Dr. Anıl Aydın’dır.

Ev sahipliğini Manisa Hafsa Sultan Tıp Tarihi Müzesi'nin yapacağı sempozyumda 10 Haziran’a kadar ekibin hazırlamış olduğu “Bütünsel Tıp Sergisini” gezme imkanı da olacak.