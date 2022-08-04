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Aksungur SİHA da Deniz Kuvvetleri'nin envantere girdi
GÜNDEM 04.08.2022, 16:36
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bir AKSUNGUR SİHA daha teslim edildi.ANKARA (İGFA) - Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, TUSAŞ tarafından üretilen yerli ve milli AKSUNGUR SİHA'dan 1 adet daha Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildiğini duyurdu.
AKSUNGUR SİHA'nın Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterine girdiğini sosyal medya hesabından paylaşan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yaptığı paylaşımda, "Teslimatlarımızı sürdürüyoruz. Son olarak AKSUNGUR SİHA’dan 1 adet daha Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza teslim ettik. SİHA'larımız Mavi Vatan'da göreve her daim hazır! Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
https://twitter.com/IsmailDemirSSB/status/1555151585579253760
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