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'Aksungur' 30 bin irtifada!
GÜNDEM 13.11.2023, 18:44
'Aksungur' bulutların üzerinde yeni bir başarıya imza attı.ANKARA (İGFA) - Türk Havacılık Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Aksungur silahlı insansız hava aracı (SİHA), TUSAŞ Motor Sanayii (TEI) tarafından üretilen TEI-PD170 yerli motorla 30 bin feet'lik yüksekliğe ulaştı.
TUSAŞ'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda AKSUNGUR'un 30 bin feet yükseklikte uçuş gerçekleştirdiği görüntüler paylaşıldı.
Aksungur'un yerli motorla 40 bin feet'lik yükseklikte uçmasını hedeflediği belirtildi.
https://twitter.com/TUSAS_TR/status/1724057432219885852
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