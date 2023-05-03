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Akşener ve Yavaş Bursa'dan seslendiler.... Bir oy Kemal'a, bir oy Meral'e

GÜNDEM 03.05.2023, 14:47
Akşener ve Yavaş Bursa'dan seslendiler.... Bir oy Kemal'a, bir oy Meral'e

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mansur Yavaş, Kent Meydanı'nda Bursalılarla buluştu. "Sinan Ateş'in katilleri, azmettiricileri elbette hesap verecekler, eğer o hesabı sormazsam şerefsizim" diyen Akşener, "Bir oy Kemal'e, bir oy Meral'e" diyerek Bursalılardan açık destek istedi. Akşener, ekonominin yeni patronu olacağını öne sürdüğü Prof. Dr. Bilge Yılmaz'ı Bursa'da tanıttı.BURSA (İGFA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener  "Bursa Tarih Yazacak, Türkiye Tarih Yazacak" sloganlı mitingi için Kent Meydanı'nda Bursalılarla buluştu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da eşlik ettiği mitingte, Kent Meydanı'nı tıklım tıklım dolduran Bursalılar ellerinde Türk bayraklarıyla İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i karşıladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Mansur Yavaş, halka hitap etti.

BURSA'DAN SİNAN ATEŞ AÇIKLAMASI

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayeti ile ilgili mesaj veren Yavaş, "Başta cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere, İYİ Parti Genel Başkanı sayın Meral Akşener olmak üzere, diğer dört genel başkanla birlikte verdikleri söz şudur; ilk yapılacak işlerden birisi bu cinayetin faillerinin tamamının yakalanıp cezalarını çekmeleridir" dedi.

İktidar cephesinin seçim sürecinde kullandığı dile vurgu yapan Yavaş, "Seçime gidiyoruz. Diyorlar ki 'Kılıçdaroğlu'nu birileri aday etti.' Benim bildiğim sayın Cumhurbaşkanı en az 100 defa Kılıçdaroğlu'na 'Çık karşıma' dedi. Çıktı, onu aday yapan sizsiniz. Şimdi ne oldu? Anketler yükselince bu sefer sesler de yükselmeye başlıyor" ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş'ın ardından kürsüye İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener çıktı.

https://youtu.be/E9jY70ihiUA

Öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş ile ilgili mesaj veren Akşener, "Sinan Ateş'in kardeşleri, Sinan Ateş'in ablaları, Bursa bir değerini kaybetti. Gencecik bir akademisyen Ankara'nın göbeğinde katledildi. Azmettiriciler belli. Ama uçan kuşu bilen, bilimum teröristlerin ayak numaralarına kadar bilen, Gabar'da bize mezar kazdıran sayın Erdoğan, nasıl oluyor da Sinan Ateş'in katillerini, azmettiricilerini bulamıyorsun?" dedi.

"1 OY KEMAL'E, 1 OY MERAL'E"

"İşte bunun adı artık iktidardan gidiyor olmaktır. Sözünün geçmediği bir cumhurbaşkanı, topal ördek olmuş bir cumhurbaşkanı olmuş demektir" diyen Akşener,  "14 Mayıs akşamı helal oylarınızla bu seçimi kazanacağız. Sayın Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu 13. Cumhurbaşkanımız olacak. Sayın Erdoğan ve arkadaşlarını emekli edeceğiz, sayın Kılıçdaroğlu'nu da alkışlarla makamına oturtacağız. Peki? İYİ Parti ve Meral Akşener ne olacak? Ben başbakan olacağım ama helal oylarınızla olacağım. Partimizi birinci parti çıkaracaksınız, ben de sizin oylarınızla başbakan olacağım. Bir oy Kemal'e, bir oy Meral'e" diye konuştu.

EKONOMİNİN EMANET EDİLECEĞİ İSİM BELLİ OLDU

Meral Akşener'in konuşması sonrasında kürsüye sürpriz bir ismi davet etti. Ekonomide görev alacak önemli bir ismi deklare eden Akşener, Amerika'da 30 yıl eğitim gören bir ismi çağırarak, kendisinin 30 yıl Türk vatandaşı olduğunu belirttiği Prof. Dr. Bilge Yılmaz'a ekonominin emanet edileceği biri isim olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Bilge Yılmaz'ın, dünyanın en önemli finansçılarından biri olduğunu ancak Amerikan vatandaşı olmadığını halen Türk vatandaşı olduğunu açıklayan Akşener, "Alın size milli, alın size Türk vatandaşı" yorumunda bulundu.

Bursa Milletvekili adaylarının sahneye çağrıldığı miting sonunda Akşener, "İşte şampiyonlar liginin oyuncularını size emanet ediyorum" diyerek Bursaspor'la ilgili olarak da, "Bursapor'a yapılan haksızlığı gidereceğiz" dedi.

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