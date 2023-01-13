Akşener'in sağlık durumuna ilişkin son durum

Geceyi hastanede geçiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.ANKARA (İGFA) - Altılı masada yoğun günler geçiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kalp çarpıntısı ve ritim bozukluğu dolayısıyla dün akşam saatlerinde hastaneye kaldırılmıştı.

Geceyi hastanede geçiren Akşener'in sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Parti yetkilileri, Akşener'in sağlık durumunda endişe verici bir durum olmadığını ve kontrollerinin sürdüğünü ifade etti.

Hatırlanacağı gibi, dün gece hastanede kendisini ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, ziyaret sonrasında Akşener'in sağlık durumunun gayet iyi olduğunu, yarından itibaren bu ülke için birlikte çalışmaya devam edeceklerini kaydetmişti.