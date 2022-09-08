Akşener'den İmamoğlu'na ziyaret

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu Saraçhane’deki makam odasında ziyaret etti.İSTANBUL (İGFA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu Saraçhane’deki makam odasında ziyaret etti.

Saraçhane’deki İBB ana yerleşkesi önünde zabıta mangası eşliğinde İmamoğlu tarafından karşılanan Akşener’e Genel Başkan Yardımcıları Bahadır Erdem, Ümit Dikbayır, Metin Ergun ve Burak Akburak ve İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ile milletvekilleri eşlik etti. CHP ve İYİ Parti’nin İBB Meclis Grup Başkanvekilleri Doğan Subaşı ile İbrahim Özkan da ziyarette yer aldı. Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından, Akşener ve İmamoğlu kameraların karşısına geçti.

İmamoğlu’nu makamında ilk kez ziyaret ettiğini belirten Akşener, duygularını, “Çok görüştük kendisiyle çeşitli vesilelerle. Ziyaret ettik, makamında kahvesini içtik. Özellikle kahve içtik, ‘Çünkü bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır’ dedik” sözleriyle dile getirdi.

“BÖYLE KUTLU BİR EMANETE ‘İHANET’ EDEMEZSİNİZ”

İBB Şeref Defteri’ni imzalayan Akşener, duygularını, “Bir dünya kenti olan İstanbul, bize, Sultan Mehmet Han’ın emanetidir. Ecdadın emanetine sahip çıkmak da vazgeçilmez bir görevdir. Böyle kutlu bir emanete ‘ihanet’ edemezsiniz. Tarihi ve doğal zenginliğinin yağmalanmasına göz yumamazsınız, seyirci kalamazsınız. İstanbul, yorgun yılların ardından bugün, şehremini olduğunun bilincinde bir anlayışın idaresinde. Demokrasi tarihimizin müstesna bir dönemi olan Haziran 2019 seçimlerinden bu yana, İstanbul için çalışan kadrolar iş başında. Sayın Başkan ve ekibinin, bugüne kadarki başarılarının devam edeceğine yürekten inanıyor, başarılar diliyorum” sözleriyle kaleme aldı.

Akşener’in İBB ziyareti, İYİ Parti Grup Odası’nda içilen çaylar eşliğinde yapılan sohbetle son buldu.