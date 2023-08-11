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Aksaray Valiliği'ne atanan TBMM Genel Sekreteri'ne veda yemeği
GÜNDEM 11.08.2023, 16:21
Aksaray Valiliği görevine atanan Eski TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu için TBMM’de veda yemeği düzenledi.ANKARA (İGFA) - 1 Ağustos 2016 - 3 Temmuz 2023 tarihleri arasında TBMM Genel Sekreterliği görevini yürüten ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Aksaray Valiliği görevine atanan Mehmet Ali Kumbuzoğlu için TBMM’de veda yemeği düzenlendi.
Veda yemeğine, TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun, Genel Sekreter Yardımcıları ile TBMM İdari Teşkilatı yöneticileri katıldı. TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun, Aksaray Valisi olarak atanan Mehmet Ali Kumbuzoğlu’na hizmetlerinden dolayı teşekkür etti ve yeni görevinde başarılar diledi.
Program, Kumbuzoğlu’na hediye takdiminin ardından fotoğraf çekimiyle sona erdi.
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