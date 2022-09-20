Aksaray Ortaköy'de köpekler zehirlenerek öldürülüyor!

Aksaray'da Ortaköy Belediye personellerinin, ilçedeki köpekleri 'uyutma' adı altında zehirleyerek öldürdükleri iddiaları ayyuka çıktı.Ayşe ALP / Aksaray Olay Haber (AKSARAY İGFA)- Aksaray ili Ortaköy ilçesinde durmak bilmeyen hayvan katliamlarına yenileri ekleniyor.

Son olarak, hamile bir köpeği karnındaki bebekleriyle zehirleyerek Ortaköy çöplüğüne attıkları görüntülendi.

Yaklaşık bir ay önce yine R.G adındaki bir vatandaşın kapısının önündeki köpekleri izinsiz alarak, zehirleyip Ortaköy çöplüğüne attıkları iddia edilen belediye çalışanlarının, bu katliamı kimin izniyle yaptığını vatandaşlar tarafından sorulmuştu. Ortaköy çöplüğünün sayısı belli olmayan bir çok köpeğin zehirlenerek atıldığı, bir alan olmasına tepki gösteren vatandaşlar, Ortaköy'ün 'köpek çöplüğü değil, köpek mezarlığı' haline geldiğini öne sürerken, "Ortaköy Belediye Başkanı Ali Rıza Özdemir sosyal medyada hayvan dostu pozları verirken personeli ise her gün zehirli iğnelerle köpekleri katlediyor. Bu duruma 'dur' diyen bir yetkili aranıyor” diyerek yaşananlara isyan etti.

https://youtu.be/j9r0KCvrdiY

Bu arada sosyal medyada Ortaköy Belediyesi'ne ait katliam videoları yer alırken, yetkililerin bu haber ve sosyal medyadaki paylaşımlara sessiz kalması dikkati çekti.