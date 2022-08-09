AKOM uyardı: İstanbul'da yağışlı hava etkili olacak
İstanbul'da gece yarısından itibaren etkili olması beklenen yağışlı havanın Perşembe akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan açıklamada, kentin bu gece yarısından itibaren yağışlı havanın etkisi altına gireceği belirtildi.
Yağışların yarın gün içerisinde etkisini artırması ve yağış anında kuvvetli rüzgarla beraber yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanağın beklendiği aktarılan açıklamada, yağışlı havanın 11 Ağustos Perşembe akşam saatlerine kadar etkili olabileceği kaydedildi.
Kentte yağışlı havayla birlikte şimşek ve yıldırım gibi hava olaylarının da beklendiği ifade edilen açıklamada, kısa süreli ve ani bastıran sağanaklar şeklinde etkili olması beklenen yağışların bazı bölgelerde normalin üzerinde olmasının öngörüldüğü bildirildi.
Açıklamada, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazırlıklı ve tedbirli olunması konusunda vatandaşlar uyarıldı.
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