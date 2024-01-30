Aklım Yolda YouTube kanalına Silver Play Button plaketi

Otokoç Otomotiv’in “Aklım Yolda” YouTube kanalı, 100 bin aboneye ulaşarak Silver Play Button YouTube plaketinin sahibi oldu. Aklım Yolda’nın farklı sosyal mecralardaki abone sayısı ise 430.000’e ulaştı.

İSTANBUL (İGFA) -Türkiye’nin lider mobilite şirketi Otokoç Otomotiv’in zengin içerikleriyle öne çıkan platformu Aklım Yolda’nın YouTube kanalı 100 bin aboneye ulaşarak Silver Play Button YouTube plaketinin sahibi oldu. Otokoç Otomotiv’in Türkiye otomotiv sektöründe bir ilki gerçekleştirerek kendi marka adından farklı bir kanal olarak geliştirdiği Aklım Yolda’nın farklı sosyal mecralardaki abone sayısı ise 430.000’e ulaştı.

Otokoç Otomotiv’i diğer otomotiv markalarından ayrıştıran Aklım Yolda kanalında, pek çok farklı konu ve alanda hedef kitlenin ihtiyacına uygun, ilgi çekici, anlamlı ve özgün içeriklere yer veriliyor. Detaylı araç incelemelerinin yanı sıra otomotiv dünyasına dair içerikleri ile öne çıkan kanalın takipçi kitlesi, 2020 yılındaki kuruluşundan bu yana büyümeye devam ediyor.

‘AKLI YOLDA’ OLAN HERKES İÇİN İÇERİK

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Otokoç Otomotiv Pazarlama ve Dijital Platformlar Lideri Esra Arslanbaş Kaynak; “Toplamda 37 milyondan fazla görüntülenme ve 1,7 milyon saatten fazla izlenme süresine ulaşan Aklım Yolda’nın, ortalama 2,44 dakikalık izlenme süresi ise kanalında izleyici kitlesinin aradığı içeriklerin üretildiğinin göstergesi. Kısa sürede yeni kitlelere ulaşarak, mobiliteye dokunan tüm kategorilerde referans noktalarından biri olmayı başaran Aklım Yolda, farklı mecralarda 430.000 abonesi ile dijital bir ekosistem yarattı. Kanalımızın gelişimini görmekten büyük bir heyecan duyuyoruz. Yenilenen içeriklerimizle otomobil severlere özgün içerikler sunarak bu başarımızı her zaman artırmaya devam edeceğiz.” dedi.

Bugüne kadar yayınlanan toplamda 261 video ile Aklım Yolda YouTube kanalında yer alan içerikler Yörünge ve Sıfır Noktası (araç incelemeleri), Danış Bana (tüm risklere yönelik önlemler ve sigorta içerikleri) ve Uzman Gözünden (tanınmış kişilerin araç deneyimleri) başlıkları altında ele alınan dört ana kategoride sunuluyor. Aklım Yolda’nın YouTube kanalı ve diğer sosyal medya hesaplarına aşağıdaki linklerden ulaşılabiliyor:

YouTube: https://www.youtube.com/@AklimYolda

Instagram: https://www.instagram.com/aklimyolda/

Twitter: https://twitter.com/aklimyolda

Facebook: https://www.facebook.com/AklimYolda/

TikTok: https://www.tiktok.com/@aklimyolda

Threads: https://www.threads.net/@aklimyolda