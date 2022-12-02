Akıncı TOLUN minyatürle bombaladı!
Bayraktar AKINCI Projesi kapsamında milli olarak geliştirilen ve ilk kez bir İHA’dan atılan TOLUN Minyatür Bomba gerçekleştirdiği test atışında hedefi tam isabetle vurdu.ANKARA (İGFA) - Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen Bayraktar AKINCI Projesi kapsamında Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA’ya yerli olarak üretilen yeni mühimmat ve sistemlerin entegrasyonu başarıyla sürüyor.
Milli TİHA Bayraktar AKINCI, milli olarak geliştirilen ve ilk kez bir İHA’dan atılan TOLUN Minyatür Bomba ile gerçekleştirdiği test atışında hedefini tam isabetle vurdu.
Test atışına yönelik görüntüler Bayraktar'ın sosyal medya hesabından paylaşıldı.
https://twitter.com/BaykarTech/status/1598679993500024832
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|14
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|14
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|13
|17
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|15
|16
|15. Erzurumspor
|14
|14
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|15
|11
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|6
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|O
|P
|1. Arsenal
|14
|37
|2. M.City
|14
|32
|3. Newcastle
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|30
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|15
|29
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|14
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|14
|21
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|14
|21
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|15
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|P
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|14
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|2. Real Madrid
|14
|35
|3. Real Sociedad
|14
|26
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|8. Rayo Vallecano
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|14
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