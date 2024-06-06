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AKDEV’den çocuklara güzel haber

AKDEV (Atatürk Kültür Dayanışma Eğitim Vakfı) Adana'nın Seyhan ilçesine çocuklara Atatürk ve Cumhuriyet sevgisi aşılamak için lüks bir tesis kazandırıyor

GÜNDEM 06.06.2024, 14:45
AKDEV’den çocuklara güzel haber

AKDEV (Atatürk Kültür Dayanışma Eğitim Vakfı) Adana'nın Seyhan ilçesine çocuklara Atatürk ve Cumhuriyet sevgisi aşılamak için lüks bir tesis kazandırıyor.ADANA (İGFA) - AKDEV (Atatürk Kültür Dayanışma Eğitim Vakfı) Genel Başkanı Gül Karyaldız, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı ile Türkiye genelindeki çocukların ücretsiz tatil yapabilecekleri güzel bir tesis için el ele verdi. Karyaldız, “Devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Atatürk’ün çocuğa ve kadınlara verdiği değerden hareketle böyle bir adım atıyoruz” dedi.

Adana’nın Seyhan Gölü kenarında güzel bir lokasyonda her türlü spor aktivitelerine açık olacak bir tesisi Türk çocuklarına kazandıracaklarını belirten AKDEV Genel Başkanı Karyaldız şöyle konuştu:

“ÇUKUROVA GAZETECİLER CEMİYETİ BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM”

AKDEV olarak gençlerimize Atatürk ve Cumhuriyet sevgisini aşılamayı amaçlıyoruz. Bu açıdan faaliyetlerimiz Türkiye genelinde devam ediyor. Bu topraklarda bugün özgürce yaşıyorsak Atatürk ve silah arkadaşlarına çok şey borçlu oldumğuza inanıyoruz. Bu yüzden vakıf olarak, atamızın değer verdiği Türk çocuklarına sahip çıkmak istiyoruz. Bu konudaki düşüncelerimizi Çukurova Gazeteciler Cemiyet Başkanı Sayın Cafer Esendemir’e ilettiğimizde kendisinden büyük destek gördük.

“SEYHAN GÖLÜ KENARINDA MUHTEŞEM BİR YER OLACAK”

Sayın Esendemir’in bu sıcak ilgisi bizi Adana’ya çekti. Seyhan gölü kenarında, su sporları dahil her türlü aktivitenin yapılabileceği tesisi var etmek için kolları sıvadık. Burada öncelikle tatil imkanı bulamayan ülkemizin başarılı çocuklarını misafir etmeyi, dönemsel olarak bu çocuklarımızı Basınımızın onurlu kalemleri ile burada buluşturmayı planlıyoruz.

“YOLUMUZ ATATÜRK’ÜN YOLU”

AKDEV adından da anlaşılacağı gibi, Atatürk’ün yolunda bir vakıftır. Atatürk’ün gösterdiği çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmak için gençlerimize, kadınlarımıza katkı sağlamaya çalışıyoruz. Çağdaş bir Türkiye özlemi içinde ’Yarınlar Bizim’ anlayışı ile hareket ediyoruz. Çocuklarımızın özgürce, çağdaş bir ortamda yaşayabilecekleri bir ülkeye kavuşmaları için mücadelemizi sürdüreceğiz. Bunun için yurtlar ve eğitim köyleri açmayı hedefliyoruz.

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