Akdeniz'de 5,4 büyüklüğünde deprem!

AFAD'dan alınan bilgiye göre, Akdeniz'de saat 15.37'de merkez üssü Muğla'nın Seydikemer ilçesi açıkları olan 5,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.MUĞLA (İGFA) - AFAD, Akdeniz açıklarında meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremin Muğla ve Antalya'nın yanı sıra Aydın, İzmir ve Denizli'de de hissedildiğini duyurdu.

Deprem yerinde 41,08 kilometre derinliğinde yaşandı.

Depreme yönelik herhangi bir olumsuzluk bildirilmezken, bölgede güvenlik güçlerinin, muhtarların ve yerel kaynaklar üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

https://twitter.com/DepremDairesi/status/1618229415887994881