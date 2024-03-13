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Akdağmadeni İstasyonu 135 bin yolcuya hizmet verecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Sivas YHT Hattı'nın doğu batı hızlı tren hatlarının ana omurgası olduğunu belirterek, hat üzerindeki YHT İstasyonlarını hizmete açtıklarını açıkladı. Açılışı yapılan Akdağmadeni YHT İstasyonu 135 bin yolcuya hizmet verecek.ANKARA

GÜNDEM 13.03.2024, 17:19
Akdağmadeni İstasyonu 135 bin yolcuya hizmet verecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Sivas YHT Hattı'nın doğu batı hızlı tren hatlarının ana omurgası olduğunu belirterek, hat üzerindeki YHT İstasyonlarını hizmete açtıklarını açıkladı. Açılışı yapılan Akdağmadeni YHT İstasyonu 135 bin yolcuya hizmet verecek.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı Akdağmadeni İstasyonunun açılışını gerçekleştirdi.

Bakan Uraloğlu, Ankara-Sivas YHT hattının hizmete girmesi ile karayoluyla ortalama 4.5 saat, tren yoluyla 12 saat süren Sivas-Ankara seyahat süresini 2 saate, Ankara-Yozgat arasını da 1 saate indirdiklerini anımsattı.

Proje ile Kırıkkale, Yozgat ve Sivasın Ankara merkezli hızlı tren ağına bağlandığını vurgulayan Uraloğlu, Ankara-Sivas YHT hattında açıldığı günden bu yana 885 bin yolcu taşıdıklarını açıkladı.

Ankara-Sivas YHT hattının sadece iki şehri birbirine bağlayan bir hat olmadığını vurgulayarak bu hattın aynı zamanda Edirneden Karsa uzanan Doğu-Batı hızlı demiryolu koridorunun ana omurgası olduğunu söyledi. Samsun ile Ankarayı bağlayacak hızlı tren hattının Delice üzerinden Ankara-Sivas Hattımıza bağlanacağını bildiren Uraloğlu, Sivasın devamında; Sivas-Erzincan, Erzincan-Erzurum, Erzurum-Kars hızlı tren projeleriyle birlikte Dilucu ile Ankara hızlı tren bağlantısının sağlanmış olacağını anlattı. Uraloğlu, hızlı tren hatlarının yapımını Kayseriden Mersine uzatacaklarını daha sonra da Şanlıurfa ve oradan da sınır kapısına kadar uzanacağının altını çizdi.

135 BİN YOLCU KAPASİTELİ YHT GARI

Hat üzerinde Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni, Yıldızeli ve Sivas olmak üzere 8 istasyon bulunduğunu da anımsatan Uraloğlu, ilk etapta Kırıkkale, Yozgat ve Sivas Hızlı Tren garlarını inşa ettiklerini hatırlattı. Uraloğlu, Şimdi bu eşsiz hattımıza yakışan diğer Hızlı Tren garlarımızdan Akmağdeni Yüksek Hızlı Tren Garını hizmete alacağız. Akmağdeni Garını 9 bin m2 alan üzerine 135 bin yolcu kapasiteli olarak inşa ettik. 810 m2 kapalı bina alanı ile garın içerisinde 100 araç ve 5 otobüs kapasiteli otopark, 1 alt geçit, 2 peron, bekleme salonu başta olmak üzere birçok sosyal donatısıyla hizmet verecek. Garımız modern ve estetik tasarımlarıyla Ankara-Sivas Hızlı Tren hattına yakışacak şekilde inşa edildi. Şimdi Akdağmadeni YHT garımızı da açarak Ankara-Sivas hattımızdaki 8 istasyondan 5inin gar binalarını inşa etmiş olduk diye konuştu.

YOZGAT'TA 12 KARAYOLU PROJESİNE DEVAM EDİYORUZ

Bakan Uraloğlu, 22 yılda Yozgat'ın ulaşım ve iletişim altyapısına 72 Milyar 363 milyon lira yatırım gerçekleştirdiklerini anlattı.

44 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 398 kilometreye çıkardıklarına işaret eden Uraloğlu, 316 kilometre de tek yol iyileştirmesi gerçekleştirdiklerini söyledi. 22 yıl içerisinde 1.692 metre uzunluğunda 45 köprü inşa ettiklerini bildiren Uraloğlu, "Alaca-Zile Yolu, Yozgat- Yerköy Ayrım-Musabeyli İl Yolu, Boğazlıyan Ayrım-Çayıralan-Gemerek Ayrımı, Boğazlıyan - Felahiye - Kayseri Yolu ve Yozgat Havalimanı Bağlantı Yolu gibi 12 karayolu projesine devam ediyoruz. Modern terminal binası, aynı anda 5 yurt içi ve yurt dışı uçağının kullanabileceği apron sahası ve uluslararası uçuş standartlarına uygun tüm teknik servis ve hizmetleri sağlayacak destek birimleri ile Yozgat Havalimanını da inşa ediyoruz. Havalimanımız, Yozgatın ulaşım ağını genişleterek ilin dünya ile bağlantısını güçlendirecek. Çalışmalarımız süratle devam ediyor, inşallah gelecek yıl içerisinde hizmete açmayı hedefliyoruz" dedi.

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