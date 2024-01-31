Akçalar sakinleri mahallelerine okul ve sağlık ocağı istiyor

Bursa’nın Nilüfer ilçesine bağlı Akçalar Mahallesi kalabalıktan şikayetçi. Sağlık ocağının ve okulun yetersiz kaldığından yakınan mahalle sakinlerinin çocukları da spor tesislerine isyan isyan etti.Musa YEŞİLDAĞ / Ahmet GÜNAY / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Mahallemin Muhtarları programı kapsamında bu hafta Bursa’nın Nilüfer ilçesine bağlı Akçalar Mahallesi’ni mahalle muhtarından dinledik. Mahalle sakinleri okul ve sağlık ocağı eksiğine değindiler.

MAHALLE ÇOCUKLARI SPOR TESİSİNDEN ŞİKAYETÇİ

Akçalar Mahallesi’nde ikamet eden çocuklar, “Bizim spor tesisinin açılışı daha olmadı. Işıkları ve giyinme odalarını kullanamıyoruz. ‘Bu senenin kurban bayramı zamanlarında AVM açılacak.’ dediler fakat açılmadı. Ulaşım hiç yok, arada sırada servisler geliyor, onun dışında ulaşımı otobüslerle yapıyoruz.” ifadelerini kullandılar.

AKÇALAR MAHALLESİ GÖÇ ALIYOR

Mahalle sakinleri, Akçalar Mahallesi’nin oldukça fazla göç aldığını, bundan dolayı köy girişindeki yolun çift yönlü olması gerektiğini belirttiler. Bazı mahalle sakinleri ise mahallede sağlık ocağı ve lise olması gerektiğini ekledi.

YOLLARIN 7 METRESİ BÜYÜKŞEHİRE, 7 METRESİ İSE NİLÜFER BELEDİYESİNE AİT

Bir mahalle sakini mahallenin durumunun oldukça kötü olduğundan yakınarak, “Sağlık ocağı çok yetersiz. Üç tane doktor var, sağlık ocağı ana baba günü gibi oluyor. Okul var ama çok kalabalık. Bir sabahçı, bir akşamcı şeklinde böyle olmuyor yani. Mahallenin durumu da çok kötü. Yollar yedi metreye kadar Nilüfer Belediyesine ait, yedi metreden sonra ise Bursa Büyükşehir Belediyesine ait. büyükşehir inat yapıyor, Nilüfer Belediyesini lekelemeye çalışıyor.” dedi.

KURBANIN MERKEZİ AKÇALAR MAHALLESİ

Sağlık ocağının yetersiz olduğunu, yolların yapılması gerektiğini ve gölün etrafının dokunuşa ihtiyacı olduğunu vurgulayan Mahalle Muhtarı Salih Avcil de şu ifadeleri kullandı:

“Sağlık ocağımızda üç tane doktorumuz var. Sağlık ocağımız yetersiz olduğu için seneye yapılması düşünülen sağlık polikliniği çalışmamızın projeleri sürüyor. Başköy ile aramız 5 kilometre. Nüfusumuz 15 bin olmasına rağmen yollarımız bizi taşımıyor. Onların çalışmasını da yapıyoruz. Büyükşehirden çift geliş, çift gidiş şeklinde yol talep ettik. Gölün en güzel, en büyük sahili Akçalar’da fakat kırsalda ve şehrin dışında olduğu için değeri çok bilinmiyor. Ufak dokunuşlarla piknik alanı geliştirilebilir. Bursa’nın bilinmeyen gizli bir yeridir.

Kurbanın merkezi Akçalardır. Her kurban bayramında bizim köyden yaklaşık 3 bin 500 tane dana çıkışı olur. Belediyelerden kırsala biraz daha destek bekliyoruz, çalışmalar bekliyoruz. Asfalt gereken yerimiz çok. Banka talep ediyoruz. Karakol olmadan da banka talep edemiyoruz. Eksiklerimiz ve belediyeden beklentilerimiz çok.”