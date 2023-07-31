Akbelen kıyımına karşı Ayvalık'ta 'zincirli' eylem

Akbelen'de yaşanan orman katliamına bir tepki de Ayvalık'tan geldi.BALIKESİR (İGFA) - Muğla’nın Milas ilçesinde termik santral alanının genişletilmesi için Akbelen Ormanı’nda ağaçların kesildiği bölgede direniş devam ediyor.

Bölgede yurttaşlara TOMA'larla ve biber gazıyla müdahale edilirken, direnişe bir destek de Ayvalık’tan geldi.

Akbelen Ormanı’nda devam eden Orman kıyımına karşı Ayvalık’ta “İnsan Zinciri Eylemi” düzenlendi.

Ayvalık Tabiat Platformu, Ayvalık Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Girişimi’nin çağrısıyla Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya gelen vatandaşlar, Akbelen ormanındaki kıyımın durdurulması için tepkilerini, yazılan dövizlerle, sloganlarda gösterdi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin de gerçekleştirilen kıyıma tepki gösterdi. Başkan Ergin, “Akbelen’deki, doğa katliamına ve acımasızlığa karşı sesimizi Ayvalık’tan yükselttik.

Cumhuriyet Meydanı’ndaki insan zinciriyle el ele kol kola sahip çıkacağımızı duyurduk. Çünkü kesilen her ağaç, yakılan her orman hem doğaya hem de insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur,” diyerek tepkisini dile getirdi.

Ayvalık-Cunda İskelesi’nden Cumhuriyet Meydanı’na doğru insan zinciri eylemi oluşturan vatandaşlar, “Akbelen’e dokunma” mesajını içeren pankartlar açtı.

Ayvalık'taki açıklama “Akbelen Ormanı Vahşice Yok Ediliyor! Meclis Acil Toplanmalı” başlığıyla Nebahat Gülhan ve Şebnem Yüksel tarafından yapılan yapıldı.