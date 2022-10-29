Akademi Lise Yazarlık Atölyesi’nde yeni dönem kayıtları başlıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Akademi Liselerde, Yazarlık Atölyesi için yeni dönem başvuruları başlıyorKOCAELİ (İGFA) - Geleceğin teminatı gençler için sanattan spora, eğitimden kültüre birçok alanda başarılı çalışmalara imza atan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “Akademi Lise Yazarlık Atölyesi” için kayıt almaya başlıyor. Bu yıl 7’incisi düzenlenecek atölye eğitimlerinin sonunda gençlerin kaleme almış olduğu eserlerden oluşan ‘’Yazarlık Atölyesi Seçkisi’’ kitabı basılarak okuyuculara sunulacak. Başvurular https://kilavuzgenclik.kocaeli.bel.tr/AkademiLise/YazarlikOkulu.aspx adresi üzerinden yapılabilecek. Son başvuru tarihi ise 13 Kasım 2022 olarak belirlendi.

18 HAFTA SÜRECEK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Akademi Liseler tarafından 19-20 Kasım’da başlatılacak olan atölyeler, 8-9 Nisan’da 18 haftayı tamamlayarak sona erecek. Mayıs ayında yapılması planlanan Kocaeli Kitap Fuarı’nda ise final programı ve kitap tanıtımı yapılacak.

YAZARLIK ATÖLYESİ’NDE EĞİTİMLER

“Akademi Lise Yazarlık Atölyesi’nde ilk dersler, Portre (Biyografi) türünde Proje Koordinatörü Fahri Tuna, Hikâye (Öykü) türünde Güray Süngü, Deneme türünde Mehmet Şeker, Karikatür ve Şiir türünde ise İlhami Atmaca tarafından verilecek. İzmit ve Gebze bölgesi başta olmak üzere çeşitli ilçe akademilerinde verilecek olan eğitimlere düzenli olarak devam eden öğrencilere süreç içinde alanlarına yönelik 5 kitap hediye edilecek.