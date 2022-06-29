AK Partili Zengin, Bursa'da STK başkanları ile buluştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tokat Milletvekili Av. Özlem Zengin 2 Temmuz 2022 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bursa ziyareti öncesi Bursa'da bir dizi temaslarda bulundu. MORAMEDYA (BURSA İGFA)

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, İki günlük Bursa ziyareti zarfında bazı STK'ları yerinde ziyaret etti.

Bursa'da faaliyet gösteren 81 ilin temsilcileri ile bir araya gelen Ak Parti İl Başkanı Davut Gürkan ve il yönetimi Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezinde Özlem Zengin'in onuruna yemek verdi.

Ekonomi sorununu çözeceğiz

Türkiye gündemi ile başlayan ve sivil toplum kuruluşları ile gerçekleşen yemekli toplantıda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zengin, konfederasyon ve federasyonlara bağlı hemşehri dernekleri başkanlarına hitaben yaptığı konuşmasında "Türkiye'nin sorunları var bunların başında tabi ki ekonomi ilk sırada yer alıyor. Ak Parti olarak önümüzdeki süreçte vatandaşlarımızı bu girdaptan çıkarmak için gece gündüz çalışıyor ve üstesinden gelmeye devam ediyoruz" dedi.

Saat 19:30 da başlayan STK buluşması gece geç saatlere kadar sürdü.

Bursa'nın sorunları masaya yatırıldı

Bursa'da faaliyet gösteren hemşehri dernek yöneticilerine tek tek söz veren Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, soru cevap kısmında çok önemli örnekler vererek sorulan tüm sorulara çözüm odaklı yaklaştığı gözlerden kaçmadı. Zengin, tabiri caizse dersine çok iyi çalışmış göründü. Üst düzey kadın bir siyasetçinin bu kadar mütevazi ve profesyonel olması geceye katılım sağlayan tüm hemşeri dernekleri başkanları tarafından takdirle karşılandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı ve Bursa Ak Parti İl kurucularından olan 22. Dönem Milletvekili Şevket Orhan, göreve geldiği günden itibaren çok önemli projelere imza attı. Bu projelerden en önemlisi de Bursa'da faaliyet gösteren 81 ilin temsilcilerini bir araya getirerek Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezinde bayramlaşma geleneği başlattı. Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez sadece dernek başkanları değil dernek yönetimleri ve üyeleride bayramlaşma programına katılacaklar. Nasıl ki BİLDEF 35 dernekle Anadolu Günleri tanıtımının temsil geleneğini başlattıysa Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan'da bir gelenek başkattı. Orhan, toplantıda yaptığı konuşmasında Türkiye'nin en önemli meselesinin ayrımcılık, ırkçılık ve ötekileştirme olduğunu beyan etti. Orhan; "Bizler bu coğrafyada kardeşiz bunca kutsalı bir arada olan bu millet çok güzel yarınlara ancak ve ancak birlikte kavuşabilir. Bizim bu topraklara hep birlikte minnet borcumuz var bu borç ancak uğrunda can veririrsek ödenir" diyerek sözlerini tamamladı.

Federasyon Başkanlarının öneri ve temennileri önemsendi

Türkiye'nin önemli federasyonlarından ve çokça adından söz ettiren Bursa İl Dernekleri Federasyonu (BİLDEF) Genel Başkanı Ramazan Alp, yaptığı açıklamada hemşehri derneklerin kangren olmuş olan kira ve stopaj sıkıntısı ile ilgili Almanya'da uygulanan bir projeden örnek vermesine yönelik Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin konuyu çok önemli buldu ve neden ülkemizde de bunu uygulamayalım diyerek desteklerini belirtti.

DAĞDER Genel Başkanı Yaşar Türk ise temsil ettiği camiasının sorunlarını bir bir anlatırken Davut Gürkan ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş tüm katılımcıların yönelttiği tüm sorulara içtenlik ve çözüm odaklı yaklaştı.

Erzurum Federasyon Başkanı Ömer Ömeroğlu ise başkanlık yaptığı 25 yıllık tecrübesi ile STK'ların önemli problemlerini dile getirdi.

STK temsilcilerini büyük bir sabırla dinleyen Genel Başkan Yardımcısı sık sık yanı başında oturan Ak Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan'a notlar aldırdı. Yemekli toplantı kusursuz bir organizasyon ile biterken, Bursa Ak Parti yöneticileri toplantıya katılan dernek başkanlarıyla bir bir ilgilendiler. Başta il başkan yardımcısı Fuat Alpaslan ve İrfan Akkaya olmak üzere emeği geçen tüm il yönetiminin ellerine ve emeklerine sağlık ayrıca bu organizasyonu ülkemiz ve Bursa'mız adına çok önemli bir toplantı olarak değerlendiriyorum.