AK Partili Veli Böke’den Göksun Ziyaretleri

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Av. Dr. Veli Böke, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve 14 Mayıs’ta yapılması öngörülen genel seçimler öncesi memleketi Kahramanmaraş’ta ziyaretlerini sürdürüyor.Tural Şahbazlı (KAHRAMANMARAŞ İGFA)

Seçim ziyaretleri kapsamında Göksun ilçesine çıkarma yapan Av. Dr. Veli Böke, ziyaretleri kapsamında Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, AK Parti Göksun İlçe Başkanı Mustafa Akgül ve ilçedeki bazı oda başkanlarını ziyaret etti.

Gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında Göksun Belediye Başkanı Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın ve Ak Parti Göksun İlçe Başkanı Mustafa Akgül ile bir araya gelen Böke, Göksun’a yapılan hizmetler ile ilgili bilgiler aldı.

Program devamında Av. Dr. Veli Böke, Göksun Şoförler Odası Başkanı İsa Güngör, Göksun Esnaf ve Sanatkârlar Oda Başkanı İrfan Orhan Duman ve Ziraat Odası Başkanı Selim Cüce ile bir araya geldi.