AK Partili Milletvekili Aydın'dan Adıyaman İGC'ye ziyaret

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Av. Ahmet Aydın, ve Parti yönetiminden Adıyaman İnternet Gazeteciler Cemiyeti'ne ziyaret.ADIYAMAN (İGFA) - TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın’Iın Adıyaman İnternet Gazetecileri Cemiyeti (İGC)'ne ziyaretine İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış ve parti teşkilatı eşlik etti.

Ziyarette TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Ak Parti Milletvekili Ahmet Aydın, gazetecilerle sohbet edip Adıyaman’da yapımına başlanan ve yapımı devam eden projeler ile ilgili bilgi verdi.

AK Parti iktidarında, muhalefet partisinin hayal dahi edemeyeceği yatırımların ilimize geldiğini belirten Başkan Aydın, halka hizmet için gece, gündüz demeden Milletvekili arkadaşları ve teşkilatı ile sürekli sahada olduklarını, halkın sorun ve sıkıntılarını dinleyerek, en hızlı şekilde de çözüme kavuşturma gayretinde olduklarını söyledi.

Türkiye geneli yapılması planlanan projelerden Adıyaman’ın en yüksek payı alması için Ankara’da Bakanlıkların kapısını aşındırdıklarını ifade eden Başkan Aydın, "Sürekli halk ile iç içeyiz halktan asla kopmadık. Asgari ücret, 3600 ek gösterge, işçi ve memur maaşlarındaki artış ve bunun gibi bir çok olumlu çalışmamız vatandaşımızı fazlası ile memnun etti" dedi.

Adıyaman İGC Başkanı Mehmet Cihan Akbilek ise; Milletvekili Aydın ve AK Parti heyetine ziyaretlerinden ötürü teşekkür etti. Başkan Akbilek, Adıyaman'ın gelişmesi ve büyümesi için yapılan ve yapılacak olan tüm çalışmaları destekleyerek, takip ettiklerini söyledi.